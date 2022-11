Bernalda: ripristinato il manto stradale in queste zone! Ecco le foto

L’amministrazione di Bernalda fa sapere alla comunità che:

“nella scorsa settimana con delle economie di bilancio, ha provveduto a ripristinare il manto stradale in Largo Diogene, Via Diogene e Via Tolomei, importante nodo di passaggio nelle ore di punta e di uscita dalle scuole elementari di Via Marconi.

Inoltre, sono stati affidati ulteriori lavori per la manutenzione stradale al fine di ripristinare il manto stradale compromesso dalle piogge dell’ultimo periodo”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)