Bernalda: ragazzi speciali e normodotati si allenano, ridono e giocano insieme! Ecco l’iniziativa

A Bernalda lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale.

Ecco quanto fa sapere l’ASD RIVA DEI GRECI BASKET BERNALDA:

“Qualche settimana, esattamente Domenica 02 Aprile, furono gli amici di Venosa, a farci visita.

Questa mattina è toccata a noi l’emozione della prima trasferta.

Viaggio in treno (per molti prima esperienza in assoluto), partita, pranzo e ritorno a casa per una domenica piena di emozioni, che resterà indelebile nella nostra mente così come tutte le prime volte.

Nell’ambito del progetto ‘Un Canestro per Tutti’ che la nostra associazione, porta avanti ormai da due anni, i nostri ragazzi, accompagnati dal Responsabile Tecnico Prof. Giuseppe Carella, staff, genitori e familiari, hanno disputato una seconda amichevole di Baskin insieme agli amici dell’Associazione Pallandia, coronando anche agonisticamente un percorso iniziato da lontano, col chiaro intento di diffondere anche in Basilicata una disciplina che ormai ha saputo prendere piede ed emozionare in tutt’Italia.

Una trasferta a tutti gli effetti come una squadra vera, nel segno del divertimento, dell’amicizia, dell’inclusione, quei valori che lo sport e la pallacanestro hanno la forza di poter veicolare ogni giorno”.

