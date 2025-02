Bernalda, Pisticci, Policoro e questi altri comuni del materano alla BIT di Milano. Ecco i dettagli

Con “Un Viaggio nella Magna Grecia Lucana tra Spiagge Bandiere Blu e Borghi Unici” i comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano Jonico, Policoro, Rotondella e Nova Siri saranno presenti alla BIT di Milano 2025 attraverso il marchio d’area “Costa del Metapontino ” con un duplice obiettivo:

aumentare la riconoscibilità della destinazione nei mercati nazionali e internazionali,

attrarre nuovi segmenti di mercato.

In un talk dedicato, Lunedì 10 Febbraio alle ore 16:00, nello spazio conferenze della Regione/APT Basilicata sarà presentata una destinazione che grazie alla qualità dei servizi e al mare pulito si distingue per quattro bandiere blu ed un mare ricco di biodiversità.

L’offerta turistica è molto vasta:

una costa punteggiata da club velici;

stabilimenti senza barriere;

beach club e spiagge incontaminate come quella di Scanzano Jonico con la splendida spiaggia di Terzo Cavone, dalla sabbia finissima;

due porti turistici;

Argonauti a Marina di Pisticci e Marinagri a Policoro;

i borghi: Pisticci, Rotondella e Nova Siri per vivere, in collina, esperienze autentiche;

il Tempio di Hera a Metaponto;

i parchi archeologici e i musei nazionali di Policoro e Metaponto per un viaggio indietro nel tempo;

un viaggio tra i sapori, grazie ad un’agricoltura di qualità che vede nella fragola, il prodotto di eccellenza, di un’area denominata “La California del Sud”.

Ad intervenire alla conferenza di Lunedì 10, saranno i Sindaci e gli Assessori al turismo dei sei comuni del materano che oltre a presentare una destinazione unica e differenziata per offerta ricettiva e culturale si soffermeranno sulle novità delle singole località per la stagione 2025.

I promotori hanno dichiarato:

“Con il marchio d’area “Costa del Metapontino” stiamo cercando di aggregare e diversificare l’offerta dei sei Comuni in un’unica destinazione già riconosciuta, nel mercato delle vacanze, grazie all’ottimo lavoro di commercializzazione e marketing realizzato, negli anni, dalla competente e dinamica imprenditorialità turistica locale.

Il nostro obiettivo sarà, ora, quello di far emergere i diversi turismi e di rafforzare il virtuoso rapporto mare -entroterra, promuovendo la costa, con le sue numerose e costanti presenze turistiche, come”snodo” e punto di partenza per la scoperta dell’intera Basilicata.

La sinergia con l’APT/Regione Basilicata sarà fondamentale per individuare e pianificare, insieme, strategie di marketing in grado di rafforzare ed adeguare l’offerta in base alle aspettative di una nuova domanda turistica, sempre più sofisticata ed esigente”.