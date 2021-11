Bernalda, piccolo focolaio in questa scuola e nuovo centro vaccinale: ecco le ultime notizie

Il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno, in un video informa i cittadini sui nuovi contagi da Covid-19, della situazione alla scuola media e del nuovo hub vaccinale che sarà attivo da metà novembre:

“I cittadini di Bernalda e Metaponto attualmente positivi sono 10.

Vi porto a conoscenza di una situazione complessa che stiamo vivendo alle scuole medie.

Nei giorni scorsi abbiamo riscontrato 2 positività: una che riguarda un ragazzo della I E e una uno studente delle II F.

In seguito a queste positività sono stati effettuati dei tamponi antigenici su altri ragazzi, da questi sono risultati 6 positivi in I E; uno in I C.

L’Asl ha deciso, d’accordo con la Dirigente scolastica, di sottoporre a tampone tutti i componenti di queste due classi, per capire quanto sia esteso questo piccolo focolaio.

Seguirà la sanificazione degli ambienti scolastici e la Didattica a distanza sarà applicata solo alle classi interessate: I E; II F; I C; tutte le altre potranno ritornare a scuola.

Vi do una novità: l’Asl ha risposto positivamente alla mia richiesta.

Dal 16 Novembre sarà possibile eseguire vaccini (siano esse prime, seconde o terze dosi) direttamente a Bernalda, tramite l’ausilio dei medici di famiglia e tramite un centro vaccinale collocato presso il Distretto.

Per prenotarsi, nei prossimi giorni, vi forniremo tutte le indicazioni”.

