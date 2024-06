Bernalda: oltre 6 milioni di euro per prevenire frane ed allagamenti. Gli interventi previsti

“Oltre 6 milioni e mezzo di euro stanziati per il nostro comune per prevenire frane ed allagamenti cittadini in caso di rovesci temporaleschi abnormi”.

Lo annuncia il Sindaco di Bernalda, Domenico Raffaele Tataranno, che spiega:

“Il Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Basilicata ha decretato l’avvio dei prossimi lavori che interesseranno il nostro Comune.

Questi importanti interventi serviranno a regimentare il regolare deflusso delle acque meteoriche e a consolidare le pendici intorno all’abitato cittadino interessate da eventi franosi.

Si tratta di due importanti opere finanziate con fondi FSC 2014-2020 nello specifico:

1 – 1.302.136,93 Euro per il “Miglioramento e razionalizzazione del reticolo di scolo delle acque bianche area sud”;

2 – 5.230.000,00 Euro per “Interventi di consolidamento e regimazione idraulica delle pendici dell’abitato” tra cui Fosso Entrovalle, Fosso Papera, Fosso Zingari, Fosso San Rocco, Fosso Mennelone, Fosso Brigante, Fosso Giamperduto, Fosso Cimitero, Fosso Fontane e Fosso Torrone.

Si tratta di un grande risultato ottenuto dall’Amministrazione che consentirà di mettere in sicurezza l’intero abitato con una grande opera di consolidamento e le stesse arterie cittadine, proteggendole da eventuali allagamenti in caso di abbondanti precipitazioni.

Ci vorrà tempo, ma la realizzazione di questi fondamentali interventi a protezione dell’abitato sarà realtà grazie a questi ingenti finanziamenti”.