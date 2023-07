Bernalda-Metaponto: la Magna Grecia Lucana si candida a Capitale Italiana della Cultura 2026! I dettagli

รˆ stata presentata, dal Comune di Bernalda – METAPONTO – la ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐— ๐—ฎ๐—ด๐—ป๐—ฎ ๐—š๐—ฟ๐—ฒ๐—ฐ๐—ถ๐—ฎ ๐—Ÿ๐˜‚๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฒ.

Obiettivo della candidatura รจ soprattutto il rilancio turistico e culturale del Metapontino.

Tale progetto sarร scritto con i comuni lucani costieri della Magna Grecia, al fine di costruire un percorso insieme, unendo potenzialitร e risorse per puntare ad un traguardo ambizioso, nella consapevolezza che il nostro territorio ha le carte in regola per poter competere ai massimi livelli culturali e turistici con una programmazione a medio e lungo termine.

Il lavoro di valorizzazione e di promozione sarร fatto in una ottica di cooperazione, di crescita culturale di tutta la Magna Grecia Lucana, che sarร protagonista del dossier di candidatura da presentare a settembre.

I comuni di ๐—•๐—ฒ๐—ฟ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฑ๐—ฎ, ๐—ฃ๐—ผ๐—น๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐—ฟ๐—ผ, ๐—ฃ๐—ถ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ฐ๐—ฐ๐—ถ, ๐—ฆ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ๐—ป๐—ผ, ๐—ก๐—ผ๐˜ƒ๐—ฎ ๐—ฆ๐—ถ๐—ฟ๐—ถ ๐—ฒ ๐—ฅ๐—ผ๐˜๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ, uniti da unโ€™unica matrice magnogreca, accettano insieme questa grande sfida culturale per mettere in luce l’unicitร storica e turistica del nostro territorio al fine di creare un attrattore culturale che miri a promuovere lโ€™inclusivitร e la destagionalizzazione coinvolgendo tutte le istituzioni culturali, sia pubbliche che private.

Un territorio unito e compatto per questo prestigioso obiettivo e' un risultato di grande valore e una importante risorsa per il futuro, comunque vada questa grande sfida!

