Bernalda, Lillino non è ancora stato ritrovato: 2 associazioni insieme per riprendere le ricerche. I dettagli

Purtroppo non c’è ancora nessuna notizia per Ferrante Angelo Gabriele, conosciuto da tutti come “Lillino”.

Scomparso dal 6 gennaio 2021, 2 associazioni si uniscono per riprendere le ricerche in alcuni giorni stabiliti.

Ecco quanto scrivono:

“I dati che ci comunica il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, aggiornate al 31 Dicembre 2020 mettono in evidenza i numeri esatti che interessano la Basilicata:

2 i cadaveri trovati senza identità,

1290 le persone scomparse,

898 ritrovate,

392 ancora da ritrovare.

Lillino é la 393.

Il 27 e 28 Febbraio noi dell’Associazione Penelope Abruzzo saremo presenti a Bernalda (MT) insieme all’Associazione SOS Metal Detector.

Saremo coordinati dai Vigili del Fuoco di Matera.

Il Prefetto riaprirà per quei giorni le ricerche di Lillino.

Resta sempre attivo il nostro numero per segnalazioni anonime 3475922521.

Spero vivamente in un esito positivo seppur tragico”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)