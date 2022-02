Bernalda in prima linea per i Ragazzi Speciali! Ecco l’iniziativa

In occasione dell’iniziativa promossa dall’Associazione Ogni Giorno ETS, patrocinata dal Comune di Bernalda sono stati posizionati diversi contenitori per la raccolta di tappi in plastica.

L’Obiettivo è quello di donare alla comunità di Bernalda e Metaponto un kit da Baskin che sarà messo a disposizione dell’Asd Riva dei Greci Bkt, partner del progetto, che opera in attività sportive rivolte ai Ragazzi Speciali.

I contenitori saranno svuotati con cadenza settimanale dal personale incaricato del progetto.

Punti raccolta:

I.c. Pitagora (tutti i plessi);

I.I.S Bernalda-ferrandina;

Palagalilei;

Palacampagna.

Di seguito la locandina con i dettagli dell’iniziativa.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)