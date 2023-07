Bernalda: complimenti a Melissa che a soli 14 anni ha consegnato una bici per persone speciali! I dettagli

Qualche tempo fa, abbiamo raccontato la storia di una ragazzina di 14 anni di Bernalda, in provincia di Matera, che per ben 7 mesi è stata costretta a trascorrere le proprie giornate ricurva su di una sedia a rotelle del tutto inadeguata per la sua età, perché fornita quando aveva 5 anni.

Ad oggi Melissa, oltre ad aver avuto finalmente la sedia che le spettava, si diletta nello scrivere fiabe per bambini.

Questi racconti sono pieni di messaggi positivi che i bambini possono apprendere.

Le sue fiabe vengono lette nelle scuole.

Ma Melissa è stata la promotrice di un’altra fantastica iniziativa.

Proprio a Bernalda, in corso Umberto, in occasione di una ciclo-passeggiata organizzata dalla Fiab di Bernalda e alla presenza del presidente della provincia Piero Marrese ,dopo una ciclo passeggiata inclusiva, è avvenuta la consegna alla comunità della bicicletta speciale, adatta a portare una sedia a rotelle.

La bici è stata acquistata grazie alla donazione di tanti cittadini e associazioni e sarà messa gratuitamente a disposizione di tutta la cittadinanza.

Il progetto è stato denominato “Una bici per tutti” e la speranza è che venga preso come esempio anche da altri Comuni.

Non possiamo che appoggiare il suo percorso pieno di amore.

Complimenti Melissa, sei l’orgoglio dei tuoi genitori e un grande esempio di positività per tutti noi.

