Bernalda: al via l’assegnazione in via sperimentale di questi posteggi. Ecco come fare domanda

È stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’assegnazione in via sperimentale e temporanea dei posteggi “sparsi” in Metaponto Lido — Lungomare Nettuno e Centro Storico di Bernalda.

Così annuncia l’amministrazione comunale che spiega nei dettagli:

“La domanda di partecipazione dovrà essere prodotta in bollo e dovrà pervenire al Comune di Bernalda, per mezzo del protocollo telematico impresainungiomo.gov entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando.

I dettagli sono disponibili al link: https://www.comune.bernalda.matera.it/new/”.a

