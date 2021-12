Bernalda: al via buoni spesa e sostegni economici per luce, gas e acqua! Ecco i dettagli

L’amministrazione del comune di Bernalda comunica che “è stato pubblicato l’Avviso pubblico per l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e contributo utenze.

L’Istanza dovrà essere presentata al protocollo ufficiale del Comune di Bernalda in modalità cartacea, ben leggibile, o via PEC, in formato pdf, al seguente indirizzo (comunebernalda@pcert.postecert.it) dalle ore 8:00 del giorno 03 Gennaio 2022 alle ore 24:00 del giorno 18 Gennaio 2022, a pena di esclusione.

Non saranno considerate valide le domande pervenute in modalità diversa.

Interventi di sostegno:

misura 1: assistenza alimentare mediante l’erogazione di buoni spesa;

misura 2: contributo per il pagamento delle utenze domestiche e, specificamente, utenza elettrica, utenza gas metano ed utenza idrica.

La domanda dovrà essere presentata per una sola delle misure di intervento.

Saranno escluse le domande presentate per entrambe le misure“.

