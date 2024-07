Bernalda: accertata la presenza di uova di Caretta caretta in questa zona. Ecco i dettagli

“In riferimento alle attività di monitoraggio per la ricerca e protezione dei siti di nidificazione di Caretta caretta nell’ambito del progetto tartarughe marine WWF Italia, si rende noto che, in data 17/07/2024, il dott. G. Galluzzo e la tesista dell’Università di Firenze E. Fullone, hanno rinvenuto le tracce di deposizione di Caretta caretta in agro di Bernalda (MT)”.

Lo fa sapere il Comune di Bernalda che spiega:

“La sera stessa il team WWF Policoro accerta la presenza delle uova di Caretta caretta e il sito è stato messo in sicurezza.

Il prezioso valore biologico del sito di riproduzione si aggiunge agli altri 3 rinvenuti nelle settimane precedenti in Agro di Policoro (2) e Nova Siri (1).

Lei è Caretta caretta, l’avventurosa tartaruga di mare, capace di lunghe migrazioni ma che, per riprodursi, torna sempre nel luogo in cui è nata”.