Bellissima notizia: l’orchestra sinfonica di Matera tra le nuove riconosciute dal Ministero dei Beni Culturali! Complimenti

Da un comunicato stampa del “Movimento 5 Stelle Matera” si apprende:

“Ci piace segnalare la bellissima notizia appena giunta: sono state ammesse dal Ministero della Cultura due orchestre in Basilicata Potenza e Matera, a riprova che la programmazione e la visione di questa amministrazione e del sindaco Domenico Bennardi sono di alto livello!

Un doveroso ringraziamento va agli uffici del settore economico-finanziario e all’assessore al Bilancio Arcangelo Colella che in brevissimo tempo sono riusciti a redigere provvedimenti importanti per la nostra città”.

Il Sindaco di Matera, Domenico Bennardi, conferma:

“Tra le nuove orchestre riconosciute dal Ministero dei Beni Culturali c’è anche il progetto Matera e la sua nuova Orchestra Sinfonica di Matera.

Un grande risultato per la capitale europea della cultura, una grande opportunità per i nostri giovani diplomati al Conservatorio, un grazie a tutti.

Ogni risultato non è mai scontato né privo di sforzi, di impegno e tenacia, ripercorro un momento della discussione in Consiglio del 28 gennaio 2022, quando dissi che non ce ne saremmo andati se non trovavamo una soluzione per andare avanti”.

