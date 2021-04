Bellissima la Superluna di ieri. Voi siete riusciti a vederla?

A partire dal crepuscolo di ieri, Martedì 27 Aprile, abbiamo potuto osservare la SUPERLUNA ROSA, la più stupefacente del 2021.

Si ha una super-luna quando il nostro satellite si trova nella fase di plenilunio (luna piena) e nello stesso tempo nel punto più vicino alla Terra (perigeo).

In questa occasione abbiamo potuto notare che la luna era un po’ più grande (8-10% più grande) del normale e che quindi la sua luminosità era maggiore (15% in più).

Naturalmente non vedremo una luna di colore rosa, ma questo nome, come spesso accade, è stato dato dai nativi americani.

Il nome e il colore è dovuto al muschio rosa, o dal phlox selvatico, un fiore molto diffuso in America simile alle ortensie e con una caratteristica fioritura rosata che anticipa quella primaverile degli altri fiori.

Quest’anno la distanza minima (perigeo) che ha raggiunto ieri sera il nostro satellite è stato di soli 357.378 km.

Questo dato supera quello della super-luna del 2020 (la più grande dell’anno scorso).

Per questo motivo l’evento è stato stupefacente e meritevole di essere osservato in tutta la sua maestosità.

La successiva super-luna sarà il 26 Maggio: in questa occasione in gran parte del mondo (purtroppo non in Italia) si potrà osservare anche la sua eclissi totale.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)