Bella vittoria per Matera e Cinisello Balsamo in questo concorso: “Evitiamo che i ragazzi si disperdino”. Ecco il progetto

Tre giorni dedicati alle startup e agli spazi di collaborazione tra giovani nell’ambito del concorso “HubOut” promosso dall’Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e del quale i Comuni di Matera e Cinisello Balsamo, in gemellaggio, sono risultati vincitori.

Questa mattina, nella Sala Mandela del Municipio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa con i giovani imprenditori che, grazie alle loro idee di impresa, hanno avuto l’opportunità di essere incubati nel percorso di formazione di HubOut, condividendo esperienze e risultati dei percorsi avviati.

Alla conferenza stampa – insieme al sindaco, Domenico Bennardi, e all’assessore alle Politiche sociali, Giuseppe Sarli, – hanno preso parte anche:

il primo cittadino di Cinisello Balsamo, Giacomo Giovanni Ghilardi;

l’assessore alle Politiche giovanili del Comune lombardo, Daniela Maggi.

Il Sindaco, Domenico Bennardi, ha spiegato:

“Grazie a questa iniziativa gruppi di giovani talenti provenienti da tutta Italia (studenti, liberi professionisti, animatori culturali con l’interesse di sviluppare attività di impresa) stanno seguendo un percorso che tende ad evitare la dispersione dei ragazzi dal territorio, e consentire ai partecipanti di acquisire strumenti e metodi necessari allo sviluppo di competenze imprenditoriali nonché allo sviluppo delle proprie idee di impresa.

Una opportunità per accrescere le competenze imprenditoriali e avviare azioni di supporto all’auto-imprenditorialità e all’autoimpiego, attraverso idee e progetti dal forte impatto sociale, culturale ed economico.

Il percorso di educazione imprenditoriale e accompagnamento all’impresa denominato Entrecomp Lab Senior è stato condotto dal partenariato locale di progetto costituito dal Comune di Matera, dal Cluster Basilicata Creativa (in collaborazione con la struttura del Comincenter), dall’Associazione Generazione Lucana e dalla Provincia di Matera.

Di fatto, con questo progetto il Comune di Matera ha avviato una nuova stagione di politiche giovanili, attenta ad educare al concetto di impresa per generare occupazione e sviluppo sul territorio di Matera e della Basilicata”.

Il primo cittadino lombardo, Giacomo Giovanni Ghilardi, ha affermato:

“Cinisello Balsamo e Matera si sono unite in questo progetto, hanno raccolto la sfida nel 2020 lanciata da Anci.

Sinergie è il nome del bando che è stato vinto, con il miglior punteggio italiano, grazie non solo alla lungimiranza e alla visione di questo progetto ma anche al lavoro di sinergia, appunto, una rete di giovani, imprenditori, realtà associative, realtà del territorio e della comunità.

Il risultato delle sfide raccolte con questa esperienza, dalla formazione, all’avvio all’imprenditorialità, la creazione di professionalità verso il mondo del lavoro, la cultura, il sociale, è uno stimolo ad andare oltre al termine di questo progetto.

Cinisello Balsamo e Matera sono un esempio per il nostro paese e vogliamo lanciare qui oggi l’idea di creare un protocollo d’intesa tra i due comuni per dare continuità a progetti di condivisione di best practices, di messa in rete di competenze, di lavoro con le imprese.

Grazie ai giovani che si sono messi in gioco, che hanno deciso di guardare al proprio futuro, di essere esempio per altri giovani.

In una società che continua a cambiare, per costruire il domani a lungo termine di una città, puntare sui giovani è vincente.

Creatività, innovazione, sfide si raccolgono solo se sono all’altezza dei sogni che abbiamo”.

La tre giorni – iniziata ieri – terminerà sabato 9 ottobre con un evento aperto alla città dal titolo “Spazi collaborativi per l’attivismo giovanile – il ruolo degli youth workers nelle comunità”, che si svolgerà a partire dalle ore 10:00 presso la sala conferenze dell’Hub di San Rocco in via San Biagio.

Il percorso del progetto “HubOut”:

è stato finanziato nell’ambito del programma dell’Anci denominato “Sinergie”;

ha previsto anche la creazione di uno spazio-laboratorio per i giovani, che ha sede in piazza Matteotti, e nel quale il Comune di Matera ha potuto stimolare l’organizzazione di iniziative rivolte ai giovani e all’educazione imprenditoriale e digitale, favorendo azioni di ricerca e innovazione che coinvolgono i giovani, le imprese e gli organismi di ricerca.

