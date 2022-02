Bella notizia per il materano: una pista ciclopedonale che attraverserà i posti più belli di questo territorio! Il progetto

Grazie ad un dialogo costruttivo con la Provincia, il Comune di Tricarico (MT) ha deciso di candidare il progetto di realizzazione della pista ciclabile all’Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da inserire nel Progetto pilota di Patto Territoriale della Provincia:

“Il nostro progetto riguarda un’opera pubblica DA ANNI ANNUNCIATA sui palchi da più amministrazioni, MA MAI CANDIDATA ad una specifica misura di finanziamento.

OGGI, finalmente, è stata data concretezza ad una idea fondamentale per la nostra città, sia in termini di sicurezza della viabilità ciclopedonale, sia in termini di grande attrattore turistico.

Il nostro progetto è stato valutato dalla Commissione, approvato e inserito nel progetto di Patto territoriale provinciale relativo al finanziamento ministeriale.

Una gran bella notizia per Tricarico che, anche se non nel breve termine, potrà assistere alla Realizzazione di una pista ciclopedonale che attraverserà i posti più belli del nostro territorio.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Montesano coglie l’occasione per ringraziare vivamente il presidente Piero Marrese per l’attenzione mostrata alla comunità tricaricese.

Da molti anni ormai, Tricarico non era così attenzionata dall’ente provinciale.

In merito a tale cambiamento, l’amministrazione comunale, vuole RICORDARE I LAVORI GIÀ APPROVATI e quelli già eseguiti dall’ente Provinciale, su richiesta della stessa:

Acquisizione del Palazzo Ducale per trasferire la sede comunale nel centro del nostro paese;

Ripristino marciapiede via delle Matine;

Realizzazione di un progetto definitivo di oltre 4 milioni di euro per la strada Tricarico Boccanera;

Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale della via Appia e di Boccanera;

Approvazione del progetto relativo alla realizzazione della pista ciclopedonale;

Richiesta al Ministero di euro 250.000,00 per l’anno 2023 per interventi sulla Tricarico – TRE Cancelli.

Insomma, una Tricarico sempre più apprezzata sul territorio provinciale e regionale, grazie ad un lavoro iniziato da Vincenzo Carbone, per ridare a Tricarico il giusto peso specifico ai tavoli istituzionali.

Continua imperterrito il lavoro di una amministrazione nuova, che pensa al bene della sua comunità nonostante le difficoltà e cattiverie che arrivano da vecchi protagonisti politici, animati da rivalsa e nostalgia amministrativa.

Rispetto a questi noi abbiamo un unico obiettivo: Tricarico davanti a tutto e tutti.

Continueremo a candidarci a progettare e ad intercettare finanziamenti, renderemo la nostra cittadina uno dei borghi più belli della Basilicata“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)