Basilicata: uomo trovato in casa senza vita. Le foto

Non finisce nel migliore dei modi questa giornata nera in Basilicata.

Dopo il ritrovamento del corpo di un giovane, avvenuto alle prime luci del giorno, ecco un altro tragico epilogo.

I Vigili del fuoco di Potenza, alle ore 19:00 circa, sono intervenuti in via F. Baracca a Potenza per soccorso a persona.

Attivati dal 113, si sono recati per aprire l’appartamento.

Entrando dalla finestra hanno ritrovato il corpo di un uomo all’interno del bagno deceduto ormai da diversi giorni.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una autopompa, un fuoristrada ed una autoscala per un totale di sei unità.

Sul posto presenti anche Polizia di Stato e sanitari del 118.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.

Queste alcune foto.

