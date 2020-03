Basilicata: uno “Sportello di Ascolto” per i ragazzi con le caratteristiche dello spettro autistico o altre neurodiversità! Ecco i dettagli

Ha preso il via ieri, 25 Marzo 2020, lo “Sportello di Ascolto a distanza” dedicato alle famiglie con figli con le caratteristiche dello spettro autistico e altre neurodiversità.

L’iniziativa è promossa da ALA (Associazione Lucana Autismo) e sarà portata avanti da un team di professionisti, 9 psicoterapeuti e 1 medico, che metteranno il loro tempo e le loro competenze a sostegno delle famiglie, per fronteggiare insieme l’emergenza sanitaria covid-19.

ALA si è costituita nel 2009 su iniziativa di alcuni genitori ed esperti per far emergere ed affrontare anche in Basilicata le notevoli problematiche delle Sindromi Autistiche promuovendo la collaborazione con Enti ed Istituzioni al fine di favorire la costituzione di una rete di servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi e culturali in favore delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Propone e attua rapporti di auto-mutuo aiuto tra le famiglie e le persone con autismo e progetti educativi per l’inclusione sociale, lavorativa e l’autonomia personale anche attraverso lo sport.

Ecco l’elenco dei professionisti impegnati nell’iniziativa:

Dott.ssa COMMINIELLO VALENTINA, Psicoterapeuta Sistemico- Relazionale, membro del comitato scientifico di ALA e coordinatrice dello “SPORTELLO DI ASCOLTO A DISTANZA”. Potenza.

Dott.ssa CAPRARA ALESSIA, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. Roma.

Dott. GIORGIO VINCENZO, Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale. Andria.

Dott.ssa FARAONE LUCIA, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. Potenza.

Dott.ssa DE FILIPPO MARIELLA, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. Paterno (PZ).

Dott.ssa PIETRAFESA GIUSI, Psicoterapeuta Gestalt Analitica. Potenza.

Dott.ssa IAFELICE STEFANIA, Psicoterapeuta Sistemico- Relazionale. Melfi (PZ).

Dott.ssa SACCINTO MARIAROSARIA, Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale. Roma.

Dott.ssa MASTRANGELO GIUSEPPINA, Psicologa esperta in neuropsicologia clinica. Paterno (PZ).

Dott.ssa MAROSCIA EMILIA, Medico nel settore della Neuropsicologia Clinica, Potenza.

Per accedere allo “sportello di ascolto a distanza”, è necessario prenotarsi al seguente indirizzo mail sportellodiascoltoadistanza@gmail.com, indicando i propri dati (nome e numero di telefono) e il giorno e l’orario in cui si intende farsi contattare dal professionista, scegliendo tra le disponibilità indicate di seguito.

Ogni chiamata di ascolto avrà la durata di 30 minuti.

I giorni e le fasce orarie in cui lo sportello sarà attivo saranno i seguenti:

Martedì: dalle 14:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 19:00;

Mercoledì: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00;

Giovedì: dalle 11:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 16:00;

Venerdì: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 16:00.

Sabato: dalle 16:00 alle 17:00.

