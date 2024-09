Basilicata: una povera cagnolina detenuta su un piccolo balcone nelle ore più calde, poi abbandonata. L’intervento delle Guardie Zoofile

Questa mattina, grazie alle prove raccolte dalle Guardie Zoofile di FareAmbiente Sant’Arcangelo, la Polizia Locale ha provveduto al sequestro di una cagnolina dapprima detenuta spesso in un piccolo balcone nelle ore più calde della giornata, poi abbandonata fuori dalla porta dai proprietari.

Spiega DOT Fare Ambiente Sant’Arcangelo:

“La cagnolina è regolarmente iscritta all’anagrafe canina, quindi si procederà a denuncia per abbandono e speriamo che situazioni del genere non ne capitino più.

Appena verrà dichiarata adottabile, si provvederà a cercare la famiglia giusta per lei.

Questa è la seconda operazione portata a termine dalle nostre Guardie Zoofile in pochi mesi.

È doveroso per noi ringraziare il comandante della Polizia Locale di Sant’Arcangelo e i cittadini che ci hanno aiutati con le segnalazioni perché né noi, né la Polizia, possiamo essere ovunque quindi il vostro aiuto è molto prezioso!”.

Ecco le foto della cagnolina mentre viene messa in salvo.