Basilicata: una nuova stazione Alta Velocità a pochissimi chilometri dal territorio lucano! Ecco i dettagli

“Rete Ferroviaria Italiana e ITALFERR nel Progetto di fattibilità tecnico-economica pensa alla Stazione dell’Alta Velocità nei pressi di Buonabitacolo, a pochissimi chilometri dal territorio lucano e in particolare da Lagonegro”.

Lo rileva il capogruppo di Forza Italia, Francesco Piro che spiega:

“Obiettivo del lotto 1 è realizzare una nuova linea a doppio binario con velocità di progetto massima pari a 300 km/h che in uscita da Battipaglia si porti in direzione Romagnano, al fine di realizzare una interconnessione con la linea esistente Battipaglia-Potenza, per poi raggiungere l’impianto di Praia.

Il Progetto di fattibilità prevede una nuova stazione in località Buonabitacolo, a pochissimi km dal territorio lucano e da Lagonegro”.

