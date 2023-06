Basilicata: un materano al posto di Carriello in Consiglio regionale. I dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata, riunitosi oggi, ha preso atto all’unanimità delle dimissioni del consigliere Pasquale Cariello (Lega Salvini Basilicata), eletto sindaco di Scanzano Jonico alle amministrative del 14 e 15 maggio scorso.

Cariello nel ringraziare l’Assemblea si è soffermato sulle principali iniziative legislative portate a compimento:

“Iniziative poste in essere sempre nell’interesse dei lucani, dalla legge sulla riforma fondiaria che ha permesso di sbloccare moltissimi immobili in capo all’Alsia a quella sulle bandiere blu; a quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; a quella sui Caregiver. Tante le mozioni presentate per cercare di risolvere criticità e vertenze”.

Dopo aver ringraziato il presidente della Regione Bardi e la Giunta, i consiglieri regionali, i Direttori generali e i Funzionari e Dirigenti, Cariello ha sottolineato che:

“La vittoria di Scanzano per me ha rappresentato una missione per il bene di tutta una comunità che attendeva da tempo una guida che potesse farla finalmente decollare.

Ancora oggi alcuni credono che la politica sia solo fatta di strategie e alchimie del potere.

No, la politica non è questa.

La politica è partire dal basso, vivere le piazze, discutere, confrontarsi, conoscere e imparare”.

L’Assemblea ha, poi, proceduto alla surroga di Cariello con il primo dei non eletti della lista Lega Salvini Basilicata, Rocco Salvatore Fuina, prendendo atto all’unanimità della convalida provvisoria del consigliere.

La surroga è stata approvata all’unanimità.

Fuina, così come prescrive l’art. 18 del Regolamento interno dell’Assemblea, entro 20 giorni dalla proclamazione deve trasmettere alla Segreteria del Consiglio una dichiarazione dalla quale risulti se versa in taluna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità e incompatibilità.

Nel salutare e ringraziare Pasquale Cariello per il lavoro svolto dall’inizio della legislatura sino ad oggi, i commissari della Lega in Basilicata Marti e Pepe per la fiducia accordatagli, Fuina, visibilmente commosso, ha auspicato che:

“il lavoro iniziato presso il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera venga continuato con la condivisione di tutta l’Assise regionale, al netto delle contrapposizioni partitiche.

Spero che la politica possa dare risalto a tutte le istanze del territorio a cui bisogna dare giuste e doverose risposte”.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Bologna, Rocco Salvatore Fuina dal 19 novembre 2019 è stato Amministratore unico del Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera.

Nato a Stigliano il 7 agosto del 1976, vive a Marconia di Pisticci.

Ha ricoperto, nel 1994, la carica di segretario dei giovani del Fronte della Gioventù a Pisticci e dal 2011 al 2015 è stato Presidente del Consiglio comunale di Pisticci.

Dal 2021 è stato componente della Giunta esecutiva della F.I.C.E.I. nazionale.

Nel 2000 ha vinto la prima “start up” presso l’Università di Bologna per aver inventato il nuovo cartone per pizza.

Il presidente del Consiglio regionale Cicala ha ringraziato Cariello per il lavoro svolto in Assise ed ha formulato auguri di buon lavoro al nuovo consigliere regionale Fuina.

Subito dopo il presidente della Regione Bardi ha tenuto una comunicazione sulla vicenda Stellantis.

