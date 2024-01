Basilicata: truffata un’anziana! L’intervento della Polizia

La Polizia di Stato, nella giornata di giovedì 12 gennaio 2024, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentata truffa aggravata e in concorso, di una donna quarantenne originaria di Napoli e alla segnalazione all’autorità giudiziaria (in stato di libertà) di un’altra donna, ritenuta indiziata del medesimo reato.

Nello specifico, le indagate, sulla base delle investigazioni svolte, dopo aver ingenerato nella vittima, una signora di 73 anni di Potenza, il timore che il nipote potesse avere gravi conseguenze penali nel caso in cui non avesse completato il pagamento per la consegna di un pacco del valore di 4800 euro, si stavano presentando a casa della suddetta per prelevare il denaro ed i monili in oro preparati dall’anziana signora.

Gli agenti della Squadra Mobile, insieme agli operatori delle Volanti della Questura di Potenza, sono riusciti a bloccare e trarre in arresto la donna proprio mentre suonava al citofono della vittima e ad identificare e denunciare la complice rimasta in auto, ciò grazie alla tempestiva segnalazione fatta al numero di emergenza “113”.

Le indagini sono in corso e vale nei confronti degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.