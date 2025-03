Basilicata: tredici scuole sono pronte a realizzare un’esperienza di alta formazione in Portogallo, Francia, Slovenia, Grecia e Spagna. I dettagli

Il prossimo 1° Aprile, presso l‘IIS “Da Vinci-Nitti” di Potenza, si svolgerà un kick off meeting per illustrare nel dettaglio i destinatari, le attività e le finalità del consorzio Erasmus+ KA1 ECO.BAS, coordinato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata.

Nella seconda annualità del progetto di Accreditamento nell’ambito del programma Erasmus+ per progetti di mobilità Azione Chiave 1, l’attenzione sarà rivolta al tema dell’agricoltura e dell’enogastronomia.

In particolare, si svolgeranno diverse mobilità all’estero da parte dello staff scolastico di tredici istituzioni scolastiche della Basilicata che, nel loro Piano Triennale dell’Offerta Formativa, valorizzano progetti strettamente connessi con le tematiche del consorzio.

Si tratta di scuole secondarie di secondo grado, professionali e tecniche, a vocazione enogastronomica, agroalimentare e dei servizi per l’agricoltura.

Il personale scolastico avrà la possibilità di realizzare un’esperienza di alta formazione all’estero, svolgendo periodi di osservazione presso scuole partner straniere con lo stesso indirizzo di studio: enogastronomia e agroalimentare.

Ciò permetterà loro di approfondire metodologie didattiche innovative applicate alle discipline di settore, con l’obiettivo di arricchire le pratiche formative e favorire un approccio sempre più sostenibile e consapevole alla filiera agroalimentare.

Le mobilità di job shadowing saranno effettuate presso istituti alberghieri portoghesi, francesi e sloveni e in istituti agrari in Grecia e Spagna.

In particolare, nei pressi di Valencia, il personale scolastico visiterà un istituto che ha sviluppato un significativo progetto di “school garden”.

L’iniziativa è, infatti, finalizzata alla realizzazione e alla cura di un giardino scolastico gestito dagli studenti, con l’obiettivo di avvicinarli e sensibilizzarli ai temi dell’agricoltura e della sostenibilità ambientale.

Saranno, inoltre, previste mobilità per la frequenza di corsi strutturati in Grecia, in Spagna e a Malta, per il potenziamento della lingua inglese e per l’approfondimento della tematica della sostenibilità ambientale.

Quest’ultima attività, infatti, è destinata ai docenti di materie specifiche del settore che avranno l’opportunità di acquisire conoscenze teoriche e pratiche e di prendere parte a momenti di confronto e dibattito sulle politiche ambientali adottate a livello europeo, approfondendo gli sviluppi, le strategie e le potenziali applicazioni nel contesto educativo e scolastico.

Attraverso questo progetto, l’USR Basilicata si pone l’obiettivo di ampliare competenze pedagogiche e disciplinari mediante la formazione del personale scolastico in contesti educativi innovativi, al fine di adottare buone pratiche e di seguire una linea di sviluppo coerente con le indicazioni europee e con le prospettive del territorio regionale lucano sulle tematiche della sostenibilità ambientale e della promozione delle specialità agroalimentari.

A questo proposito, si è già tenuta, nel mese di Febbraio, la mobilità di un “invited expert”, un pasticciere francese che ha svolto una formazione sulla preparazione di alcuni dolci tipici francesi in diversi istituti alberghieri della regione Basilicata.

Questa iniziativa ha offerto l’opportunità di favorire il confronto tra diverse tradizioni culinarie e di approfondire la conoscenza dei prodotti tipici locali.

All’evento di lancio sarà, inoltre, premiato il vincitore del concorso per l’ideazione del logo ECO.BAS, al quale hanno partecipato gli alunni degli istituti coinvolti.