Basilicata, tragedia sfiorata con auto che finisce fuori strada! Ecco cosa è successo

Tragedia sfiorata nel Vulture-melfese.

Ecco quanto denuncia un cittadino:

“Ciao a tutti ieri alle 15:20 un automobilista ha invaso la corsia di marcia (Melfi-Sata direzione Lavello) dove transitava mio fratello che, per evitare il frontale, si è spostato sulla sua destra andando nella cunetta e sbandando è finito fuoristrada (fortunatamente senza conseguenze gravi per loro).

Naturalmente il tipo è andato via accelerando, vorrei dirgli grazie per non essersi fermato: ha evitato di essere linciato.

Se qualcuno dei passanti avesse visto qualcosa di utile a rintracciarlo, può contattare i Carabinieri della stazione di San Nicola di Melfi“.

