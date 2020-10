Basilicata, sostegno aziende agricole: “Conoscere le ragioni della mancata pubblicazione del bando”. Presentata interrogazione

Il consigliere regionale Gianni Leggieri (M5s) evidenzia:

“Lo scorso 30 settembre l’assessore regionale alle Politiche Agricole e Forestali, Francesco Fanelli, ha annunciato la pubblicazione del bando pubblico sulla misura 21 in favore delle aziende agricole per sostenere gli agricoltori e le Pmi colpite dalla crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19.

Si tratta di un bando con una dotazione finanziaria complessiva superiore agli undici milioni di euro che darebbe al settore agricolo lucano una boccata d’ossigeno in un momento molto delicato, per un settore e per i suoi protagonisti che non si sono mai fermati, neppure nei mesi più complicati della crisi.

A tutt’oggi, però, il bando della misura 21 (Sottomisura 21.1 “Sostegno temporaneo a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19” – Intervento 21.1.2. – “Sostegno a favore delle aziende agricole”), a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020, non è stato ancora pubblicato.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione all’assessore Fanelli al fine di comprendere le ragioni della mancata pubblicazione del bando con la speranza che la misura in favore delle aziende agricole lucane venga attivata il prima possibile.

Quanto annunciato a fine settembre dal responsabile delle politiche agricole regionali rappresenta un’opportunità che di sicuro tante aziende agricole della Basilicata vorranno cogliere per ripartire dopo gli innumerevoli problemi provocati dal coronavirus”.

