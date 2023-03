Basilicata, signora chiede aiuto dal balcone: la sua casa va a fuoco! Ecco cosa è successo

Paura ieri mattina in Basilicata.

Intorno alle 11:30 in via Cavour a Potenza una signora chiedeva aiuto da un balcone la quale era tutta avvolta dal fumo denso che usciva dall’appartamento.

Intervenuti alla richiesta un militare dell’esercito appartenente all’ordine di Malta e il benzinaio di via Cavour.

Senza pensarci sù i due, armati di estintore, sono intervenuti in soccorso per spegnere il fuoco e mettere in salvo la signora.

Dopo poco sono giunti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la casa.

Ecco le foto dell’incendio.

