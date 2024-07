Basilicata si presenta a uno degli eventi culturali più rilevanti del panorama italiano come “regione in cui viaggiare con il cuore”. I dettagli

La Regione Basilicata sarà protagonista della XXIII edizione Festival Il libro possibile a Polignano a mare da quest’oggi e fino al 13 luglio.

Nominata “regione amica”, la Basilicata sarà presente ad uno degli eventi culturali più rilevanti nel panorama italiano insieme ad Apt e ad alcuni ospiti prestigiosi.

Filo conduttore agli incontri nelle piazze della cittadina pugliese è ‘Where is the love?’ e il tema della Basilicata è “Amore lucano. Una regione in cui viaggiare con il cuore. Il racconto della Basilicata attraverso la letteratura”.

La Basilicata si svela luogo di incanto e di magia con Basilicata Turistica, autrici e autori lucani e non.

Apertura oggi con il confronto tra i due Presidenti di Regione.

Nei giorni successivi il giornalista RAI Federico Quaranta dà vita ad una narrazione inedita di una terra che è il luogo per eccellenza di alcune delle fiabe più famose del genere letterario.

Sulle tracce di Giambattista Basile, alcuni antichi borghi lucani si rivelano teatro di racconti avvolti dal mistero e popolati da personaggi fiabeschi.

La scoperta della bellezza dei piccoli borghi nascosti della Basilicata è il file rouge di Appetricchio, il libro di Fabienne Agliardi. In questo luogo delle radici, le voci si fanno memoria e restano immortali.

Il legame con la terra d’origine è il tema del romanzo di Claudia Durastanti, Missitalia, le cui protagoniste sono tre donne che attraversano la storia di una Lucania ancestrale. Dal passato si affacciano sul futuro, mostrando le possibilità taciute o solo immaginate.