Basilicata: “Si parta dai bisogni di anziani e fragili”. Ecco le priorità per rimettere in carreggiata la sanità

“Condividiamo e rilanciamo la proposta di dialogo lanciata in queste ore dal mondo della sanità privata purché il confronto parta dai bisogni di salute degli anziani e della popolazione più fragile“.

A dirlo è il segretario generale della Fnp Cisl Basilicata Giuseppe Amatulli ricordando che la Cisl ha sollecitato a più riprese un dialogo costruttivo con istituzioni e aziende sanitarie pubbliche e private:

“per dare uno sbocco positivo alla crisi attuale del sistema sanitario regionale e per non penalizzare ulteriormente i pensionati che in questa situazione vedono ulteriormente compromesso l’accesso alla medicina specialistica.

La sanità può diventare il terreno su cui sperimentare un approccio cooperativo tra istituzioni e forze economiche e sociali nella consapevolezza che le sfide che ci impone questo tempo necessitano di risposte fondate sulla coesione sociale e sulla condivisione di responsabilità.

Abbiamo indicato alla Giunta regionale quelle che per quanto ci riguarda sono le priorità per rimettere in carreggiata la sanità lucana:

potenziare le piante organiche con un programma di assunzioni di medio-lungo periodo di personale sanitario e assistenziale;

ridurre le liste di attesa;

riorganizzare i servizi su base territoriale con l’obiettivo di decongestionare i grandi poli ospedalieri regionali;

offrire una presa in carico ottimale delle cronicità;

garantire una più funzionale integrazione tra servizi sociali e sanitari, con particolare attenzione al tema della non autosufficienza;

costruire un rapporto tra sanità pubblica e medicina privata che sia improntato ad una leale collaborazione in un servizio che resta per sua natura pubblico e che riguarda un diritto costituzionalmente garantito”.

