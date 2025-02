Basilicata: rubano in tabaccheria! Scatta l’inseguimento dei Carabinieri. Ecco come è andata

Prosegue l’opera di intensificazione dei servizi d’istituto messa in atto dai Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza e svolta attraverso l’impiego dei militari delle Compagnie dipendenti capillarmente distribuite sul territorio.

Nella notte appena trascorsa, i militari dell’Arma di tutta la provincia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere, con particolare attenzione a quelli contro il patrimonio che stanno interessando, nelle ultime settimane, le rivendite di tabacchi nonché gli sportelli ATM.

Un apparato complesso, composto dal personale e dai mezzi in dotazione alla compagine territoriale, capace di adattarsi alle peculiarità del territorio ed in grado di assicurare, in maniera dinamica e tempestiva, una pronta ed efficace risposta.

Dispositivo messo alla prova anche nella notte appena trascorsa dove si è consumato un furto presso una tabaccheria di Atella.

Ne scaturiva un inseguimento che si spingeva dapprima ai confini con la Puglia per poi protrarsi sino all’avellinese.

Ennesimo episodio che fa seguito ad altri analoghi nelle scorse settimane che ha visto le pattuglie dell’Arma impegnate su tutti i versanti della provincia di Potenza.

In questo contesto sono stati anche svolti posti di blocco e posti di controllo in località opportunamente individuate garantendo così una rafforzata presenza e vigilanza in corrispondenza di tutti gli obiettivi sensibili, sulle vie comunali, lungo le strade statali e nei luoghi di aggregazione giovanile al fine di garantire il rispetto della legalità.

Nel corso delle attività istituzionali, i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di 250 tra mezzi e persone deferendo in stato di libertà per reati inerenti la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti due conducenti con successivo ritiro della patente di guida e sequestro del mezzo nonchè un altro per porto abusivo di armi con relativo sequestro di un coltello a serramanico.

Sono state operate perquisizioni personali, veicolari e domiciliari avvalendosi dell’ausilio delle unità cinofile di Tito che hanno permesso di segnalare due soggetti alla Prefettura di Potenza poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente del tipo Hashish per uso personale che veniva sottoposta a sequestro.

Nel corso del servizio sono stati complessivamente 250 i controlli tra mezzi, conducenti e passeggeri, alcuni dei quali sottoposti ad accertamento del tasso etilometrico e dell’uso di sostanze psicotrope ed elevati quasi duemila euro di verbali per violazioni al Codice della Strada.

Sottoposti, inoltre, a controllo gli esercizi pubblici di maggior interesse operativo e soggetti destinatari di misure di sicurezza e cautelari.

Per tutti i sopra citati, naturalmente, vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività ordinaria e straordinaria di controllo del territorio proseguirà sul vasto territorio potentino dove l’Arma dei Carabinieri, nei numerosi centri, garantisce un impegno e un’attenzione costante nella prevenzione e repressione di qualsiasi forma di illegalità