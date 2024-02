Basilicata: richiesta nuova e urgente convocazione di un Consiglio Regionale Straordinario! Ecco cosa sta succedendo

A firma dei 10 Consiglieri Regionali Luca Braia, Mario Polese, Gianni Leggieri, Gianni Perrino, Roberto Cifarelli, Carlo Trerotola, Massimo Zullino, Giovanni Vizziello, Marcello Pittella e Donatella Merra, si chiede al Presidente Bardi una nuova e urgente convocazione di un Consiglio Regionale Straordinario.

La situazione in cui versa tutto il comparto agricolo lucano merita maggiore attenzione da parte della Regione Basilicata.

“Alla luce dell’inconcludente incontro tenutosi nella giornata odierna, convocato dal Presidente Bardi e dall’Assessore Galella, per affrontare le problematiche e le criticità manifestate dagli agricoltori si chiede, ai sensi dell’articolo 32 comma 1 dello Statuto regionale, ancora una volta la convocazione in via straordinaria del Consiglio regionale per discutere e provare a dare soluzioni alle problematiche legate al comparto agricolo lucano, che da settimane sta manifestando e a cui, ancora, il Governo Regionale non ha saputo o non ha voluto dare risposte concrete”.

E’ quanto dichiarato in una nota a firma dei consiglieri Regionali Luca Braia, Mario Polese, Gianni Leggieri, Gianni Perrino, Roberto Cifarelli, Carlo Trerotola, Massimo Zullino, Giovanni Vizziello, Marcello Pittella e Donatella Merra