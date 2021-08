Basilicata, questo tratto di strada chiuso per gravissimo incidente: ci sono feriti

In merito alla notizia dell’incidente accaduto poco fa a Potenza, Anas fa sapere che è provvisoriamente interdetto al transito – in direzione di Salerno – un tratto del Raccordo Autostradale 5 “Sicignano-Potenza” tra il km 50,000 al km 47,500.

Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto più veicoli ed un camion; nel sinistro alcune persone sono rimaste ferite.

Attualmente la circolazione in direzione di Salerno è deviata con uscita obbligatoria verso Bucaletto.

Sul posto è intervenuto personale di Anas, delle Forze dell’Ordine e del 118.

La regolare circolazione verrà ripristinata il prima possibile.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)