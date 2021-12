Basilicata: questo sindaco è positivo al COVID! Ecco la situazione

Il Sindaco di Melfi (PZ), Giuseppe Maglione, fa sapere:

“Care concittadine e cari concittadini Vi comunico che, malgrado le attenzioni e l’uso dei dispositivi di prevenzione, ieri sono risultato positivo al Covid-19.

Spero di tornare presto tra voi per potermi dedicare alle necessità della mia comunità che anche in questo periodo di quarantena continuerò a seguire per quel che mi è possibile.

Nel salutarvi con affetto Vi invito a tenere alta l’attenzione e a rispettare scrupolosamente le norme di prevenzione e di sicurezza. A presto”.

