Basilicata, problemi per gli Istituti Tecnologici Superiori. La richiesta a Bardi

“Non ci sono evoluzioni sulla questione ITS dal 21 Agosto, sono due mesi dalla pubblicazione.

Anni persi inutilmente con l’avvicendarsi di Cupparo, Galella e Casino.

Siamo pronti a presentare un’interrogazione per conoscere lo stato dell’arte e il percorso che la Giunta intende intraprendere per uscire da questa fase di stallo che dura da mesi, il cui ritardo blocca di fatto l’attuazione dell’offerta formativa e la realizzazione di tutte le attività degli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).

Sono 146 gli ITS Academy sul territorio correlati a 6 aree tecnologiche, la Basilicata è ultima anche in questo, avendone ancora solo uno attivato in precedenza.

Intanto, chiediamo l’audizione del Presidente Bardi, dopo aver convocato, in II Commissione, l’Assessore Casino in merito allo stato di attuazione del “Piano Triennale per l’Istruzione Tecnico Superiore (ITS) e dello sviluppo dei Poli Tecnico Professionali (PTP) 2022-2025.

L’invito a candidarsi alla Manifestazione di interesse per la costituzione di Fondazioni di Partecipazione allo scopo di realizzare futuri Percorsi formativi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS Academy) risale oramai a Gennaio 2023, ma nulla si conosce rispetto all’esito delle 18 richieste che a noi risultano essere pervenute e, dunque, alla loro ammissione a partecipare o meno al successivo avviso pubblico finalizzato ad individuare per ciascuna area di riferimento, i nuovi percorsi ITS della Regione Basilicata.”.

Lo dichiara il consigliere regionale Luca Braia, presidente II commissione e capogruppo Italia Viva – Renew Europe.a

