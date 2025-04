Basilicata, problema delle liste d’attesa: queste le azioni intraprese dalla Regione

“Serve una leale collaborazione tra Regioni e Ministero della Salute per valorizzare strumenti e risorse utili ad aggredire il problema delle liste d’attesa e dare risposte concrete ai cittadini”.

Così l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, intervenendo oggi a Roma alla Commissione Salute presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle province autonome, alla presenza del presidente, Massimiliano Fedriga.

Nel corso del suo intervento, Latronico ha illustrato le azioni intraprese dalla Regione Basilicata per affrontare con determinazione il problema delle attese nelle prestazioni sanitarie: “ Con l’approvazione del nuovo Piano Regionale di Governo delle Liste d’Attesa – Sezione Specialistica Ambulatoriale per il 2025, abbiamo assegnato alle aziende sanitarie regionali un programma d’azione preciso che dovranno definire nel dettaglio e attuare in tempi rapidi, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità alle cure e garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza.

La programmazione relativa alle attività di ricovero sarà definita in un secondo momento, in coerenza con le future direttive nazionali.

Tra le azioni più incisive del Piano:

l’estensione dell’orario di apertura degli ambulatori specialistici, anche in fascia serale e nei fine settimana;

il ricorso controllato alla sanità privata accreditata per smaltire le prestazioni arretrate;

l’assunzione di nuovo personale sanitario, in particolare medici specialisti e tecnici;

l’adozione di strumenti digitali per una gestione più efficiente delle prenotazioni e un monitoraggio costante;

l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio con le direzioni sanitarie, medici di base e rappresentanti dei pazienti, per verificare costantemente l’efficacia delle misure adottate.L’assessore ha anche ricordato le recenti dichiarazioni del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che ha indicato la Basilicata tra le Regioni virtuose, pienamente in linea con quanto previsto dal decreto-legge in materia di liste d’attesa:

pienamente in linea con quanto previsto dal decreto-legge in materia di liste d’attesa: “È un risultato che non arriva per caso – ha commentato Latronico – ma è il frutto di un lavoro di squadra tra la regione, aziende sanitarie e professionisti del settore.La nostra Regione ha aderito fin da subito al nuovo sistema nazionale di monitoraggio delle attese, attivo attraverso la piattaforma Agenas, trasmettendo regolarmente i dati richiesti.Questo sistema ci consente di intervenire in modo mirato laddove si registrano criticità e di garantire maggiore trasparenza”.Latronico ha sottolineato che, pur restando ancora molto da fare, i primi risultati confermano la bontà del percorso intrapreso:

Ha detto:

“L’obiettivo è assicurare ai cittadini prestazioni in tempi congrui e adeguati.

Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un servizio sanitario pubblico più efficiente”.