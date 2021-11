Basilicata: Posticchia Sabelli è stato eletto Miglior Caseificio d’Italia! Ecco le Parole del Dottor Raffaele Di Ciommo

Sabato 13 Novembre durante la cerimonia di premiazione degli Italian Cheese Awards 2020/2021 grande successo per Posticchia Sabelli che è stata insignita del Premio “Caseificio dell’anno”, un importante riconoscimento riservato ai caseifici che lavorano latte 100% italiano.

33 i finalisti su oltre un migliaio di partecipanti alle selezioni.

Grande orgoglio, quindi, per questa pluripremiata azienda lucana che ancora una volta ha superato tutti.

Ma non è finita qui perchè lo scorso 3 Novembre Posticchia Sabelli ha ottenuto anche il Super Gold al World Cheese Award di Oviedo in Spagna primeggiando su oltre 5000 formaggi in gara (divisi nelle varie categorie).

Ed ancora una terza fantastica vittoria decretata il 21 Ottobre all’International Cheese Awards a Stafford in Gran Bretagna.

Su circa 7000 formaggi (sempre suddivisi in diverse categorie) quello di Posticchia Sabelli è stato premiato con medaglia di bronzo come “Miglior formaggio italiano duro”.

Il dott. Raffaele Di Ciommo, Socio responsabile produzione e vendite del Caseificio, ha commentato i grandi successi conseguiti con queste parole:

“I premi vinti rappresentano il lavoro che tutti quanti noi facciamo.

Non ci dobbiamo dimenticare che si parte dalla terra per poi arrivare ai consumatori finali.

La nostra famiglia ha iniziato proprio così.

Da oltre un secolo siamo impegnati nelle attività di agricoltura e allevamento, quindi nella zootecnia.

Successivamente abbiamo iniziato a trasformare quello che era il frutto dell’attività familiare facendolo diventare la base di partenza di un nuovo percorso.

Tutto questo sempre grazie alle tradizioni del territorio e alle maestranze che hanno tramandato le loro conoscenze di generazione in generazione fino ad arrivare ai giorni nostri”.

Il nuovo percorso di cui parla il dott. Raffaele Di Ciommo è riferito ai nuovi prodotti che affiancano quelli tradizionali offerti sempre dall’azienda Posticchia Sabelli, prodotti nati da una maturata sensibilità nei confronti delle diverse esigenze della clientela.

Uno fra tanti è rappresentato dalla eccezionale linea Latte Plus.

Si tratta di latte microfiltrato, presente in tre varianti: intero, parzialmente scremato e ad alta digeribilità (senza lattosio).

Il latte microfiltrato subisce un trattamento molto semplice e naturale di filtraggio e pastorizzazione.

È diverso da quello generalmente proposto sul mercato, sottoposto a temperature talmente elevate da essere denaturato.

Inoltre, sempre per andare incontro alle varie esigenze di chi è intollerante al lattosio, il Caseificio Posticchia Sabelli offre anche la Mozzarella senza Lattosio ad Alta Digeribilità, la PROVOLINA, e un Formaggio duro senza Lattosio con caglio vegetale, quindi adatto ai vegetariani.

Facciamo i complimenti all’Azienda Posticchia Sabelli di Lavello per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti e per i prodotti innovativi offerti sul mercato.

Siamo certi che il futuro riserverà ancora tanti traguardi prestigiosi a questa azienda lucana che continuerà a portare alto il nome della nostra amata Basilicata.

Ecco alcune foto della premiazione di Posticchia Sabelli all’Italian Cheese Awards.

A ritirare il premio il dott. Raffaele Di Ciommo.

