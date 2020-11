Basilicata, positivo il sindaco di questo Comune. Ecco le sue parole

Continuano i contagi da Coronavirus nella nostra regione.

Poco fa, a comunicare la sua positività, è stato il Sindaco di Rotonda (PZ), Rocco Bruno:

“Anche io sono positivo al COVID-19.

Dopo la comparsa, sul finire della scorsa settimana, di alcuni sintomi influenzali , ho, in completa autonomia e in via del tutto precauzionale, evitato di recarmi al lavoro e di uscire.



Tutto questo nonostante sabato 24 e lunedì 19 mi ero sottoposto a tampone risultati entrambi negativi.



Visto il perdurare dei sintomi ho richiesto all’Ufficiale di Igiene Pubblica di sottopormi a nuovo test.



Ieri mattina mi sono recato a Lauria per ripetere nuovamente il tampone e pochi minuti fa ho ricevuto la brutta notizia.



Temuta per via del perdurare dei sintomi, ma inaspettata vista la negatività del tampone di sabato 24.



Questo a testimonianza di quanto imprevedibile, subdolo e malefico sia questo virus.

Un nemico difficile da combattere.

Impossibile da prevedere.

Le mie condizioni di salute, ancora oggi, sono così così. Febbre, dolori e spossatezza non vanno via. Ma in questi momenti occorre non perdere la pazienza, la fiducia e la determinazione. È un brutto momento, passerà. Fortunatamente l’atteggiamento precauzionale ha limitato notevolmente le mie esposizioni. Ma ciò non toglie che diventa difficile accettarlo. Arrivi quasi a sentirti in colpa per aver incontrato delle persone, la maggior parte familiari, e a cui temi di aver passato questa maledetta bestia. Prego per loro affinché possano stare bene. Nel frattempo rinnovo a tutti l’invito ad essere cauti e responsabili. La mia storia insegna come questo sia davvero un nemico invisibile”.

