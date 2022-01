Basilicata, persona scomparsa: in campo Unità Cinofile, elicottero, Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile!

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, dalle ore 22:30 di ieri sera, sono impegnati nella ricerca di persona a Forenza (PZ).

L’uomo, del 1966, alle ore 09:15 ha lasciato la propria azienda per recarsi presso l’uliveto di proprietà poco distante.

Il fratello con cui vive, non vedendolo rientrare per l’ora di pranzo, intorno alle 14.00, ha iniziato a cercarlo.

Alle 19:00 circa si è rivolto ai Carabinieri della locale stazione, alle 22:30 la Prefettura di Potenza ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

I Vigili del fuoco hanno subito messo in campo unità cinofile del Nucleo Regionale della Basilicata, un elicottero del nucleo elicotteri di Bari e sei unità provenienti dal Comando di Potenza con una autopompa, un fuoristrada e l’UCL (Unità Comando Locale) per il coordinamento tecnico delle operazioni e personale esperto in topografia applicata al soccorso.

Sul posto Carabinieri e Volontari di Protezione Civile.a

