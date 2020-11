Basilicata: per le persone con disabilità strumenti informatici grazie ai contributi regionali. I dettagli

La Giunta regionale ha approvato la graduatoria dei beneficiari per il 2020.

I contributi ammontano in totale a 28.744 euro.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa, che ha proposto il provvedimento.

E’ previsto un contributo pari al 50 per cento della spesa effettivamente sostenuta fino a un massimo di 600 euro.

Commenta Rosa:

“Continua l’impegno del governo Bardi verso le fasce più deboli della nostra società anche in considerazione del fatto che gli strumenti informatici sono fondamentali per la qualità della vita di chi, per motivi di salute, vive una condizione di disagio”.

