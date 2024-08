Basilicata: “per incentivare lo sport bandi importantissimi”. La risposta di Casino

“È con sorpresa e sincero stupore che leggo il comunicato stampa a firma delle consigliere regionali del M5s, Araneo e Verri, le quali, partendo dalla Commissione Sport, hanno preso la palla al balzo per criticare una politica sportiva di cui mi sembra siano poco informate o che strumentalmente trascurano.

Probabilmente, hanno dimenticato quello che questo Governo ha messo in campo durante la scorsa legislatura, nella quale ho ricoperto il ruolo di assessore al ramo, sia come incentivi alla pratica sportiva che come investimenti per infrastrutture sportive”.

Lo dichiara il consigliere di FI, Michele Casino.

Prosegue l’esponente di FI:

“Riesce difficile immaginare che le Consigliere non abbiano notato che la legge regionale 26/2004 sia stata anche aggiornata e manutenuta, e che la commissione regionale venga nominata all’inizio di ogni nuova consiliatura, pertanto anche questo passaggio verrà certamente compiuto nel tempo giusto.

Non posso sottacere alle accuse rivolte al Governo rispetto ad una sottovalutazione delle realtà sportive.

È fuori dall’attualità locale non conoscere bandi importantissimi come ‘Top sport’ (tutte le pratiche ammesse verranno finanziate grazie allo stanziamento di nuovi fondi) e ‘Infrasport’ che i Sindaci di tutti i Comuni lucani hanno salutato con favore e che hanno rappresentato una vera rivoluzione per il nostro patrimonio impiantistico.

Parliamo di un investimento regionale di 15 milioni di euro, sommato ad una politica in favore della pratica sportiva che ha impegnato il doppio delle somme solitamente dedicate al Piano dello sport.

Sono state addirittura liquidate le spettanze di società sportive per anni già passati, con un investimento di oltre 1 milione e mezzo di euro.

Oltre ad aver aumentato il budget necessario a garantire i buoni dello sport, segno tangibile e concreto di quanto questo Governo creda alla funzione formativa ed inclusiva dell’attività motoria.

Tanto è stato fatto, inoltre, in favore di importanti eventi sportivi che con la loro rilevanza internazionale hanno reso ulteriormente attrattiva ed interessante la nostra Regione.

E allora rispondo con favore alle Consigliere del M5s, confermando che questo Governo regionale ed io, che con orgoglio ho avuto l’onore di occuparmi della delega allo sport, continueremo a lavorare nel solco di quanto già è stato fatto, collaborando, come accade da mesi, in continua sinergia con tutti gli attori del mondo sportivo.”