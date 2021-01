Basilicata: per i nostri Carabinieri importanti ringraziamenti pubblici! “Prezioso il loro lavoro”

Il Generale di corpo d’armata Adolfo Fischione, comandante interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede in Napoli, con competenza sulle regioni Basilicata, Campania, Puglia, Abruzzo e Molise, ha formulato il suo saluto di commiato ai militari del comando legione Carabinieri “Basilicata”.

L’alto ufficiale, accolto dal Generale di Brigata Raffaele Covetti, comandante della legione Carabinieri Basilicata, dal Comandante provinciale di Potenza e da una rappresentanza di militari del comando legione, ha salutato anche il Comandante provinciale di Matera ed una rappresentanza di militari del comando provinciale di Matera collegati, per l’occasione, in videoconferenza.

Durante la breve cerimonia, svoltasi in forma ridotta nel rispetto delle misure per evitare la diffusione del contagio da Covid-19, il generale Fischione ha espresso il suo più vivo compiacimento per la preziosa attività svolta dai Carabinieri in ogni comune lucano, che costituiscono baluardo dello stato ed imprescindibile punto di riferimento della popolazione soprattutto nel periodo storico attuale così duramente provato dall’emergenza sanitaria.

