Basilicata, pensioni di Gennaio in anticipo: ecco i dettagli su ritiro, date e orari

Le pensioni del mese di Gennaio per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo a partire dal 27 Dicembre al 3 Gennaio 2022.

In tutto il territorio nazionale i titolari di Conto BancoPosta, Libretto di Risparmio o Postepay Evolution, possono richiedere gratuitamente l’accredito della pensione.

Se possiedi una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, ricordati che puoi prelevare in contanti da oltre 7.000 Postamat, senza recarti allo sportello.

Se, invece, non puoi evitare di ritirare la pensione in contanti in ufficio postale, dovrai presentarti agli sportelli secondo la seguente ripartizione di cognomi:

27 dicembre lunedì 08:20 – 19:05 dalla A alla B;

28 dicembre martedì 08:20 – 19:05 dalla C alla D;

29 dicembre mercoledì 08:20 – 19:05 dalla E alla K;

30 dicembre giovedì 08:20 – 19:05 dalla L alla O;

31 dicembre venerdì 08:20 – 19:05 dalla P alla R;

3 gennaio lunedì 08:20 – 19.05 dalla S alla Z.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)