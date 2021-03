Basilicata: pensioni di Aprile in anticipo! Ecco il calendario

Poste Italiane comunica:

“Le pensioni del mese di Aprile verranno accreditate a partire da venerdì 26 marzo per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution.

I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Ecco il calendario da rispettare:

dalla A alla B Venerdì 26 Marzo;

dalla C alla D Sabato mattina 27 Marzo;

dalla E alla K Lunedì 29 Marzo;

dalla L alla O Martedì 30 Marzo;

dalla P alla R Mercoledì 31 Marzo;

dalla S alla Z Giovedì 1° Aprile.

Ricordiamo anche la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutta Italia di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti, potranno richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza Covid, evitando così di doversi recare negli uffici postali.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22“.

