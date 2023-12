Basilicata: “Opportunità senza precedenti per i giovani imprenditori agricoli”. I dettagli

L’assessore alle Politiche Agricole e Forestali, Alessandro Galella, annuncia con entusiasmo la pubblicazione del bando a valere sull’intervento “SRE01 – Insediamento giovani agricoltori” del Complemento per lo sviluppo rurale (CSR) della Regione Basilicata per il periodo 2023-2027.

Dichiara l’assessore:

“Questo intervento è un’opportunità senza precedenti per i giovani imprenditori agricoli perché attraverso questa misura offriamo sostegno e strumenti concreti per attrarre e facilitare l’ingresso dei giovani nel settore agricolo.”

Il bando prevede la concessione di sostegno a giovani imprenditori agricoli, di età inferiore a 41 anni.

L’iniziativa mira a stimolare l’ingresso di nuove generazioni nel settore, promuovendo approcci produttivi innovativi e sostenibili da un punto di vista ambientale, economico e sociale.

Il bando, caratterizzato da una procedura semplificata e controlli amministrativi efficaci, si sviluppa in due fasi distinte:

FASE 1, che termina il 16 febbraio 2024 alle 16:00,

FASE 2, che prevede la presentazione delle domande di sostegno e del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA).

I candidati, in forma singola o associata, devono rispettare criteri di ammissibilità quali l’età compresa tra 18 e 41 anni, competenze in ambito agricolo e insediamento in aziende non frazionate da imprese familiari preesistenti.

La dotazione finanziaria del bando ammonta a €20.000.000, con un aiuto forfettario concesso in conto capitale pari a 70.000 euro per le aree montane e 60.000 per tutte le altre.

Afferma Galella:

“La semplificazione delle procedure e il rigore nei controlli amministrativi caratterizzano questo bando che permetterà di gestire al meglio un elevato numero di richieste, garantendo un processo equo e trasparente per i potenziali beneficiari.

Gli interessati sono invitati a partecipare attivamente, presentando le domande entro le scadenze stabilite.

Auspico che questo bando contribuisca significativamente a rafforzare il tessuto agricolo regionale, promuovendo nuove generazioni di imprenditori con una visione sostenibile e innovativa”.

Per ulteriori dettagli si può fare riferimento al seguente link: https://basilicatacsr.it