Basilicata, nuovi direttori generali: “disappunto per l’assoluta assenza di donne tra le persone nominate”. La denuncia

“Come Commissione Regionale Pari Opportunità, nel rivolgere gli auguri di buon lavoro ai nuovi Direttori Generali della Regione Basilicata, certamente di riconosciuta competenza, non possiamo fare a meno di esprimere il nostro disappunto per l’assoluta assenza di donne tra le persone nominate.

Certamente non c’erano quote di genere da rispettare, ma una visione innovativa, inclusiva e democratica della governance di un territorio dovrebbe andare oltre, e comprendere che la presenza di entrambi i generi consente una migliore gestione della cosa pubblica, come è ormai ampiamente dimostrato.

La Basilicata, purtroppo, in tutti gli indici e le classifiche relative alla presenza femminile ai vertici politico-istituzionali, continua ad essere fanalino di coda rispetto alle altre regioni e non si intravedono cambiamenti all’orizzonte”.

Così la presidente della Commissione regionale Pari Opportunità, Margherita Perretti.