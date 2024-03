Basilicata: nonna Rosina ha compiuto 100 anni! Tantissimi auguri

Nuova centenaria in Basilicata.

Scrivono il primo cittadino di Ruoti Avv. Franco Gentilesca e l’Amministrazione comunale:

“Rivolgiamo un augurio affettuoso a Rosina Gentilesca nata a Ruoti il 27 Marzo 1924.

In occasione del suo centenario infiniti auguri da parte nostra e dell’intera comunità per l’ambito traguardo, con l’auspicio che continui ad essere una luce di speranza per la sua famiglia e per le nuove generazioni del nostro territorio”.

Ci uniamo agli auguri festosi per questo bel traguardo.

Ecco le foto dei festeggiamenti.