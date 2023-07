Basilicata: nonna Maria Grazia compie 100 anni! Tantissimi Auguri

Nuova centenaria in Basilicata.

Si tratta di nonna Maria Grazia Langone di Satriano di Lucania.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno portato gli auguri e l’abbraccio di tutta la comunità paternese alla signora che, circondata dall’affetto e dal calore dei propri familiari, ha festeggiato il traguardo dei 100 anni di età:

“100 ANNI!

Auguri a Maria Grazia Langone da parte di tutta la comunità satrianese!”.

Complimenti e auguri per il raggiungimento dei questo importante e significativo secolo di vita per la sua famiglia e per l’intera comunità.a

