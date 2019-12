Basilicata, non si può morire così: oggi a l’ultimo saluto a Giovanna

L’intera comunità lucana piange la perdita di Giovanna Pastoressa, la giovane donna strappata alla vita a seguito dell’assurdo incidente avvenuto a Lauria Venerdì scorso, 13 Dicembre.

Giovanna si stava allenando insieme ad altre sette persone nella palestra accanto al palazzetto dello sport di Lauria, su cui sono precipitati i detriti caduti tetto del PalAlberti.

Ricoverata dapprima all’ospedale di Lagonegro, Giovanna è poi stata trasferta al San Carlo di Potenza, per poi essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Dopo il periodo di osservazione e la valutazione dell’esito di tutte le procedure previste, la commissione dell’ospedale San Carlo di Potenza ne ha dichiarato lo stato di morte cerebrale intorno alle ore 19:45.

Nella stessa notte è stato effettuato il prelievo degli organi (fegato e reni) da un’équipe del Policlinico Umberto I di Roma.

L’ultimo saluto a Giovanna si terrà oggi mercoledì 18 dicembre, alle 11:30 nella chiesa di San Giacomo Apostolo.

Il sindaco di Lauria, Angelo Lamboglia, ha fatto sapere sui social di aver firmato il decreto per il lutto cittadino:

“Per i funerali della cara Giovanna ho appena firmato il decreto di lutto cittadino nel giorno del funerale, che si terrà domani ore 11:30 nella chiesa di San Giacomo Apostolo in Lauria, Rione Inferiore.

Come comunità, segnata e sconvolta dagli eventi dello scorso venerdì 13 raccogliamoci intorno al dolore che ha colpito la famiglia Pastoressa per la perdita della cara Giovanna.

Abbiamo tutti sperato in un diverso epilogo ma purtroppo la triste notizia ha dissolto ogni aspettativa.

Che il tuo sorriso e la tua vitalità possano essere da riferimento per noi tutti.

Buon viaggio guerriera spartana”.

Il Sindaco ha emanato anche un’ordinanza:

“Con ordinanza sindacale n. 86 ho disposto, per la giornata di domani 18 dicembre, la sospensione delle attività didattiche per le scuole secondarie di I°grado degli istituti Comprensivi “Lentini” e “Giovanni XXIII” che sono ubicate nelle immediate vicinanze del luogo dove si svolgerà il funerale.

La stessa si è resa necessaria per evitare problemi di ordine pubblico, che potrebbero verificarsi a causa del notevole afflusso di persone coinvolte nel funerale, previsto alle 11:30, e l’uscita dei due istituti prevista tra le ore 13:15 e 13:40″.

Per la tragedia che si è consumata la sera del 13 Dicembre, porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia di Giovanna, il cui sorriso e il ricordo vivrà per sempre.