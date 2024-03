Basilicata, non se ne può più: ancora ladri in casa! Ecco la zona presa di mira

I ladri, dopo diversi furti in via Pesaro e Via Serre e dopo aver colpito anche le contrade nei pressi di Sant’Antonio la Macchia, tornano a far parlare di sé.

Ieri notte ad essere presa di mira un’abitazione in Via Lazio, Rione Santa Maria a Potenza.

Sembrerebbe che due giovani, pensando che i proprietari fossero assenti, siano saliti al secondo piano di una palazzina.

In realtà il proprietario era presente e dopo aver subito urlato per lo spavento, i due si sono dati alla fuga.

Sul posto accorse le forze dell’ordine ma i malviventi ormai si erano dileguati.

Sono sempre più agguerriti e con un lasso di tempo minore tra un furto e l’altro.

Ancora una volta solidarietà alle vittime per queste brutali intrusioni nelle loro vite, sapendo che è difficile dimenticare esperienze così traumatiche.

L’invito è sempre quello di contattare immediatamente le forze dell’ordine.