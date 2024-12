Basilicata, Lucia e mamma Caterina trasformano il loro dolore in aiuto per i più piccoli e le loro famiglie: ecco come aiutarle a donare un sorriso

Lucani all’insegna della solidarietà.

Si terrà sabato 7 dicembre alle ore 20:30 presso l’Hotel dei Castelli a Filiano (PZ), una cena di beneficenza con spettacolo e tombola, il cui scopo è raccogliere fondi da destinare all’Ageop Ricerca Onlus, l’associazione che da anni sostiene il reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale di Bologna per finanziare progetti di ricerca, acquistare strumenti diagnostici all’avanguardia e migliorare la qualità di vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

Un evento che saprà coniugare buon cibo, convivialità e solidarietà, dimostrando ancora una volta l’importanza della comunità nel supporto ai più piccoli.

Madrina della serata la splendida Lucia Guglielmi di San Giorgio di Pietragalla (PZ), una giovane donna che, dopo aver sconfitto un tumore infantile, ha deciso di dedicare la sua vita ad aiutare altri bambini che affrontano la stessa battaglia.

Lucia, oggi 26enne, è un’esplosione di vita ed ha condiviso con noi la sua storia di lotta e rinascita.

La tranquillità di casa Guglielmi viene sconvolta da una brutta notizia: papà Giorgio e mamma Caterina scoprono che la figlioletta Lucia, di soli 9 anni, ha un tumore maligno al cervello (medullo blastoma cerebrale).

Da allora la famiglia imbocca un difficile percorso che presenta sempre nuove e inaspettate incognite.

Numerosi interventi chirurgici e diversi cicli di radio e chemioterapia danno il via al doloroso calvario.

Nell’inverno 2009 arriva la notizia che nella clinica di Oncologia ed Ematologia Pediatrica dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, diretta dal Professore Andrea Pession, vengono effettuati interventi di tipo sperimentale per questo tipo di malattia, incontrano il professore nel febbraio 2010 e da allora iniziano i cicli di trapianto di cellule staminali.

Si trasferiscono a Bologna, dove le cure durano ben 7 mesi continuativi.

Purtroppo nel 2011 il destino presenta a Lucia e alla madre Caterina, un’altra prova durissima: papà Giorgio perde la vita in un tragico incidente stradale.

Non ci sono parole per descrivere il dolore che investe le due donne e la forza che la madre dovrà trovare nell’affrontare da sola tutte le difficoltà della non facile situazione.

Le brutte notizie però non arrivano mai da sole ed anche a mamma Caterina viene diagnosticato un tumore al cervello, fortunatamente superato.

Lucia oggi è una splendida ragazza e non dimentica l’aiuto ricevuto dall’associazione Ageop Ricerca Onlus.

L’evento di sabato 7 dicembre si configura come l’occasione di aiutare bambini e famiglie che si trovano a vivere situazioni difficili e dolorose, in continua lotta con malattie aggressive, che la scienza medica contrasta con farmaci e terapie ancora in fase sperimentale.

La forza di Lucia e la determinazione della sua mamma rappresenta una lezione di vita per tutti, un modello da seguire, una testimonianza che invita alla riflessione, che rivela il vero senso della vita.

Entrambe ringraziano dj Denny e quanti parteciperanno all’iniziativa.

La cena di beneficenza è solo uno dei tanti eventi organizzati per raccogliere fondi a favore dell’Ageop Ricerca Onlus.

Un’opportunità per fare la differenza nella vita di chi ne ha più bisogno.

Insieme, possiamo continuare a sperare, a curare e a costruire un futuro migliore per i nostri bambini.

Questa la locandina dell’iniziativa.