Basilicata, Linda ci lascia a soli 24 anni: “Ora sei luce”. Questo il ricordo

Giorni veramente tristi per tutta la comunità Lucana, che ha dovuto dire addio ad una delle sue più giovani anime.

Si tratta di Linda, giovanissima ragazza, strappata alla vita a soli 24 anni dal brutto incidente consumatosi all’alba di ieri sulla Potenza- Melfi.

Questo il cordoglio dell’Oratorio Centro Giovanile – Salesiani Potenza, che tanto l’amava:

“All’alba di questa mattina,

con le prime luci del giorno,

hai seguito la luce dell’Eterno.

Umanamente facciamo fatica.

Davanti al mistero della morte

restiamo muti.

Proviamo a credere.

Proviamo a farci forza.

Proviamo a riempire il vuoto.

Proviamo a scorgere che di quella Luce ne sei già piena.

Vivi in quella luce. Ora sei luce.

Come il girasole,

ti sei girata verso la fonte della luce.

Come all’alba di Pasqua,

il Risorto ti ha chiamata,

ti ha abbagliato con la sua forza;

ti ha riscaldato con il suo amore.

Vivi con Lui. Ora sei con Lui.

Te ne sei andata, così all’improvviso.

Troppo presto e lasci un vuoto incolmabile in tutti:

nei tuoi genitori, in tuo fratello Francesco, nelle amiche di sempre,

nei ragazzi del gruppo Ohana che hai animato con dolcezza e affetto,

perché si sentissero una famiglia e formassero famigliarità attorno a loro,

nei salesiani che hai incontrato,

in tutti i ragazzi che hai servito in oratorio

e che hai aiutato a sbocciare con pazienza e amorevolezza.

Ci manchi già!

Ora nel cortile salesiano del cielo,

insieme a don Bosco e Domenico Savio,

insieme a Domenico e Maurizio,

insieme a tanti che ci hanno preceduto in Paradiso,

pregate per noi!

Accompagnateci a credere nella vita,

a non scoraggiarci difronte a queste prove così difficili,

e donateci il coraggio di credere nella Speranza”.

Non ci sono parole davanti a questi tragici accadimenti.

Ci stringiamo profondamente al dolore della famiglia.a

